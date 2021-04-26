美股三大指數23日晚間向好，納指漲1.4％。港股22日與23日共漲456點後，26日早再輕微高開。
香港信報報導，恒指高開27點，報29,106；國企指數高開19點，報11,087。科指高開0.7％，報8,527。
個股方面，美團高開1.2％，報310港元。騰訊平開報632港元；阿里巴巴高開0.7％，報226港元；嗶哩嗶哩高開4.7％，報900港元。平保低開0.9％，報86.3港元；友邦高開0.2％，報98港元。港交所高開0.7％，報488港元。
(工商 )
美股三大指數23日晚間向好，納指漲1.4％。港股22日與23日共漲456點後，26日早再輕微高開。
香港信報報導，恒指高開27點，報29,106；國企指數高開19點，報11,087。科指高開0.7％，報8,527。
個股方面，美團高開1.2％，報310港元。騰訊平開報632港元；阿里巴巴高開0.7％，報226港元；嗶哩嗶哩高開4.7％，報900港元。平保低開0.9％，報86.3港元；友邦高開0.2％，報98港元。港交所高開0.7％，報488港元。
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