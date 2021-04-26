《商情》黃金亞洲電子盤反彈 10:532021/04/26 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因印度新冠肺炎疫情持續延燒，加上美元走軟，提振黃金避險需求，令黃金價格反彈，不過因美國新屋銷售數據優於預期，而限制金價漲幅，另外市場正等待本周聯準會(Fed)會議；截至台北時間4月26日上午10點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金上漲3美元，報每盎司1780.8美元。 5月白銀上漲0.035美元，報每盎司26.11美元。 7月白金上漲6.9美元，報每盎司1240美元。 6月鈀金下跌0.5美元，報每盎司2856.5美元。(商品行情網) (時報資訊) 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 中低價位績優雙強 內外資挺聯電、華邦電 - 財經要聞 - 工商時報 鋼鐵、航運後 下一波噴發股曝光 散戶別脫隊了 - 財經 《匯市》股匯雙升 新台幣盤中再現27頭 - 財經 - 時報資訊 聯發科創新天價1090元 市值壓過鴻海登台股第2 - 財經 - 中央社 囤房稅周四闖關 財部嚴陣以待 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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