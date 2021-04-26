因印度新冠肺炎疫情持續延燒，加上美元走軟，提振黃金避險需求，令黃金價格反彈，不過因美國新屋銷售數據優於預期，而限制金價漲幅，另外市場正等待本周聯準會(Fed)會議；截至台北時間4月26日上午10點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金上漲3美元，報每盎司1780.8美元。

5月白銀上漲0.035美元，報每盎司26.11美元。

7月白金上漲6.9美元，報每盎司1240美元。

6月鈀金下跌0.5美元，報每盎司2856.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)