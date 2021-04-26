北斗「玄璣公園」佔地約600坪，過去長期荒廢雜草叢生缺乏管理，去年公所整頓興建公園。（吳建輝攝）

民眾看法兩極，有人認為玄在特別標註出來，有點刻意的感覺，但也有民眾認為，鎮長用心有在做事比較重要。（吳建輝攝）

公園內相關裝置藝術，已經悄悄更改顏色，降低玄在二字辨識度。（吳建輝攝）

日前彰化縣北斗鎮落成一座親子共融公園，嶄新的設施與新興的遊具，深受民眾好評，但最讓人廣為討論的卻是公園名稱，因北斗公所將其取名為「玄璣公園」，讓人直接聯想到北斗鎮長李玄在，質疑根本是在拍馬屁，對此公所今出面表示，確實收到許多民眾反映，將研議進行調整，敬請拭目以待。

北斗「玄璣公園」門口斗大的愛心裝置藝術，打上「『玄』璣公園『在』北斗」，引來民眾熱議，但公所表示，公園命名「玄璣」二字，「玄」採北斗七星「璇璣」之意，「在」則是指特產小吃都在北斗，希望能藉此行銷北斗小鎮。

對此民眾看法兩極，有人認為玄在特別標註出來，有點刻意的感覺，但也有民眾認為，鎮長用心有在做事比較重要，許多地方也都有類似的取名方式，認為沒有不妥，感覺被刻意炒作。

北斗公所今天出面表示，因為名稱事件「玄璣公園」名號已經打響，若全部要重新修改，行銷的網站及相關具底，恐怕都要重新調整，招牌重做要花上不少經費，因此將朝向更改顏色，來降低玄在兩字的辨識度，對於民眾麼建議公所也虛心檢討，公所將會盡速完成調整，降低民眾觀感不佳問題。

李玄在也表示，粉紅愛心意象並非特例，北斗河濱公園、鎮上斗苑路、中華路交叉口等，也都有相關的裝置藝術，將北斗許多小吃、景點、廟宇等名稱掛上，也晚會發出閃亮光芒，都是希望能行銷北斗，對於民眾的意見他也虛心接受。

(中時 )