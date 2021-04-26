由於中國市場步入傳統淡季，在需求疲軟，加上新產能投產，致乙二醇EG合約和現貨價連祛回跌，國際大廠相繼開出5月份合約價，報價約830-860美元/噸，平均跌幅10%左右，而本周現貨報價也出現回跌，東南亞報價跌至620美元/噸，單周下跌近7%，終止連3周上漲。

據了解，中國廠家陸續投產，其中以石腦油為原料的乙二醇EG產能開工率為75%，而煤製的EG產能開工率為50%，而最近一周EG中國港口庫存較上周增加3.4萬噸，突顯整體市場供過於求，亦令價格承壓走跌。(商品行情網)

(時報資訊)