穎台科技(6775)公布2020年全年財報，2020年合併營收29.4億元，年成長2.83％；稅後淨利2.08億元，年成長32.55％，每股盈餘為2.9元。其中，去年毛利率提升到19％，淨利率也提升至7％，近年毛利提升主要受惠於公司持續提升研發動能，增加高階產品布局，包括2020年推出全球首款搭載於知名電競筆電品牌Mini LED零光學距離超薄擴散板；展望2021年，MiniLED產品將擴大應用領域，除了原先搭載於筆電、顯示器客戶外，電視客戶將於下半年進入量產；而搭載於電動車品牌的車用顯示器下半年亦將開始放量，公司將持續多角化產品布局與提升獲利率。

在上市規畫方面，2020年11月30日送件台灣證券交易所申請上市，送件審查期間與台灣證券交易所討論2016年公司與前穎台科技合併下市時所作會計處理，公司委請簽證會計師安永聯合會計師事務所發函中華民國會計研究發展基金會，就公司於民國2016年度至2019年度組織調整過程中，因資產分割移轉所適用會計處理原則疑義懇請中華民國會計研究發展基金會釋明，公司與前穎台科技合併下市時因為控制權移轉與經營策略調整已發生經濟實質改變，因此公司財報入帳準則採用收購法。

但依照中華民國會計研究發展基金會見解，公司與前穎台科技合併下市應視為前穎台科技經濟實質延續，後續調整亦須視為組織重整，經濟實質並未轉變的情況下，會計處理原則應變更為帳面價值法，有鑒於此，公司調整2016年到2019年間部分交易因重新評估應採用共同控制下組織重組有關會計處理，董事會決議通過2016年度至2020年第3季重編後個體財務報表及合併財務報表。此次重編財報對公司實質資產價值、業務發展與營運之競爭力皆無任何影響。

因為會計處理適用方法變更導致保留盈餘及權益數額調整後，2016年到2019年保留盈餘共計調整減少8.34億元，資本公積共計調整增加3.42億元， 2019年重編後財報股東權益總影響數為4.91億元，2019年重編後股東權益數為3.91億元，至2020年底，股東權益數增加為5.63億元。

(時報資訊)