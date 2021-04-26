吳姓男子25日下午駕車行經桃園區桃鶯路時，疑因恍神，失控偏離車道逆向衝進轉角超商騎樓，撞上大樓梁柱，副駕曹姓妻子首當其衝，當場失去生命跡象，緊急送醫仍傷重不治，吳男輕傷且無酒駕，懊悔不已，仍被依過失致死罪嫌送辦。

男駕車恍神直接撞進超商 副駕妻子當場不治

男恍神連人帶車撞進超商，害副駕妻子傷重不治。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

57歲吳姓男子25日中午攜56歲曹姓妻子到新北和友人聚餐，下午3點多返家路途行經桃鶯路和大豐路口，疑因疲勞駕駛恍神，失控逆向衝進轉角超商騎樓，車頭正面撞上大樓梁柱，右邊車頭凹陷受損，副駕駛座的妻子首當其衝，當場失去生命跡象。

轄區大林消防分隊救護車獲報到場，吳男已救出妻子不斷CPR，救護員接手急救，曹婦雖沒有明顯外傷已失去生命跡象，緊急送醫，仍因血胸於晚間6點宣告不治，吳男雖頭部擦傷，但拒絕送醫。

桃園警方對吳男實施酒測，並無酒精反應，他供稱有點累，回神已發生憾事，懊悔不已，警方依過失致死罪嫌送辦，並將調查釐清詳細肇事原因。

(中時 )