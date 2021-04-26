59歲港星江華擁有渾厚歌聲，影視歌三棲，早年因電視劇《西遊記》走紅，被封為「最完美唐僧」，然而他卻在事業巔峰之際，選擇退出演藝圈轉行賣保險，除此之外，他最為人津津樂道的還是那張神似劉德華的臉，2年前他站上舞台獻唱，仍是寶刀未老，再度掀起討論。

江華入行多年，多次被指和劉德華神似，不只是外表，連一舉一動都如出一轍，他甚至被懷疑故意模仿劉德華，還被說過比劉德華還劉德華，對此，過去他也曾無奈解釋，自己從來都不覺得和劉德華長得像，「如果是假扮對方，又會扮那麼多年？」還自爆女兒曾誤認劉德華為爸爸，有次他接女兒放學，女兒便指著公車上劉德華的廣告說：「那個人好像你，都學爸爸」。

江華2019年獻唱，被發現仍和劉德華十分神似。(圖/翻攝自微博)

日前香港TVB官網曝光一段影片畫面，是江華2019年為音樂節目《流行經典50年》擔任嘉賓的表演畫面，當時他演唱陳奕迅經典金曲《明年今日》，影片中無論是聲音還是樣貌，各個角度都神似劉德華，儘管江華的容貌已經有歲月的痕跡，眉宇之間和神態仍激似華仔。

江華(右)過去就被指和劉德華(左)長相神似。(圖/翻攝自微博)

這段影片畫面掀起熱議，不少網友表示江華和劉德華外貌和神韻極像，「江華唱歌時微微皺眉模樣，從側面看起來確實與華仔有幾分相似，再加上嗓音低沉，唱粵語歌也與華仔的音色很像。」只是劉德華的氣質比較冷酷，江華則是走溫文儒雅的路線。

(中時新聞網)