第93屆奧斯卡頒獎典禮於台灣時間今(26日) 上午舉行，南韓73歲女星尹汝貞以《夢想之地（Minari），又譯水芹菜》奪下最佳女配角，是韓國首位拿到奧斯卡的演員。

早在今年３月，《夢想之地》即已奪得金球獎最佳外語片，即使好來塢工作者咸認為，這部片雖以韓語發音，但卻是道地的美國片。

《亞洲週刊》日前即以專文介紹《夢想之地》這部電影，「水芹菜」是韓國人非常喜愛的蔬菜，生命力極強，澆水即可以活，劇中尹汝貞從韓國帶到美國水芹菜種子，播種在溪邊，象徵亞裔移民生長在美國社會中，出身卑微，卻生命力不凡，幾乎就是亞裔家庭追尋美國夢的翻版。

文章指出，尹汝貞在劇中畫龍點睛的表演，讓「韓國奶奶」的形象，說服了好萊塢的影藝工作者，尹汝貞也憑此角色，獲得好萊塢20幾個表演獎項。

美國社會目前對於亞裔人士的暴力歧視似乎尚未止息，許多有識之士認為，除了黑人之外，亞裔的聲音也應該被聽見，報導最後強調，這部電影正是亞裔奮鬥的縮影。

(中時新聞網)