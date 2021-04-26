新竹一名陳姓男子與張姓妻子結婚25年，因為妻子太過強勢、自我意識強烈，常引用聖經經文訓斥他， 10年前忍受不了離家分居後，仍被妻子指控是惡人，只好向法院訴請離婚，新竹地院審理時認為，張女不僅藉聖經指責丈夫、迴避溝通，毫無意願挽回破裂的婚姻，因而判准陳男休妻。

據「自由時報」報導，陳男指控，結婚25年來，妻子不時引用聖經咒罵他包括「你反悔也沒關係，我記在上帝那邊」、「願上帝加倍奉還你在妻子身上的惡心惡行」。

還說，妻子將他當提款機不願離婚，他堅持改用夫妻「分別財產制」後，妻子不甘願地將竹科旁的房產改為夫妻共有，事後竟傳簡訊引用「我願上帝睜大眼睛，觀察你心中無法自控的邪惡心靈」、「願上帝加倍奉還你在妻子身上的惡心惡行」等，予以咒罵，讓他離家10年後，決定訴請離婚。

法官調查發現，張女不顧夫妻情分，常引用聖經經文指控先生說謊、惡人。陳男訴請離婚後提及，希望妻子別再寄電子郵件打擾家人，張女卻不予理會，仍寫了72封電郵說愛老公，但言詞中卻隱含嘲諷、怨懟，完全不去思考夫妻間感情破裂的問題癥結，漠視陳男的感受。法官認為，張女常藉由聖經經文指責丈夫，任由婚姻惡化致無法挽回，因此判准離婚。

(中時新聞網)