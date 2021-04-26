韓國三星電子（Samsung Electronics）於26日表示，旗下超平價智慧新手機Galaxy M12，本周將在韓國線上開賣。三星電子希望，透過更多物美價廉的智慧新機，來擴大自己在韓國滲透率。

三星指出，這款Galaxy M12將於28日，透過線上銷售方式與韓國消費者見面，售價訂為19.8萬韓元約180美元。

其實，Galaxy M12手機早在包括越南，印度與英國等特定市場中發行。

這個螢幕為6.5英寸的智慧型手機，搭配的相機鏡頭包括4800萬畫素主鏡頭，500萬畫素超廣角鏡，各200萬畫素的微距鏡與景深鏡，以及前鏡頭為800萬畫素規格。

Galaxy M12新機搭載8奈米製程的Exynos 850處理器，提供3GB的RAM(記憶體)與32GB的ROM(唯讀記憶體)，可通過microSD卡擴充到1TB。

目前在韓國開賣的Galaxy M12只有黑色可供選擇，並有5,000mAh電池效能。

根據市調機構Counterpoint Research調查，2020年三星在韓國智慧型手機市場還是有其主導地位，市佔率約65％，其次是蘋果（Apple）的20％，以及已經結束手機業務的LG電子（LG Electronics），其市占仍有13％。

(時報資訊)