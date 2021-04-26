去年底登錄興櫃、主攻癌症免疫細胞治療培養技術的路迦生醫(6814)，董事長唐稚超表示為，免疫細胞治療有其特殊原理，並非每種情況都只有單一療法，他主張細胞治療過程需要搭配不同方式的合併治療，如化療、放療、標靶及免疫藥物治療，每一種療程皆有最佳配合的時機點，甚至不同免疫細胞也該在經過適當檢測後於不同時機點介入才能發揮最大功效，避免病患花費金錢及體力後卻因未做最佳選擇讓療效打折扣。

路迦的核心優勢為「記憶型T細胞(LuLym-T)」培養技術，源自日本國家癌症中心，2015年與日商Lymphotec簽訂技術授權合約。在此之前，日本國家癌症中心已率先於日本完成三期臨床試驗並技轉給韓國完成三期臨床試驗，且取得韓國藥證，在日、韓國累積超過10,000多例的臨床治療案例，該技術不僅證實對肝細胞癌（HCC）預防復發有顯著效果，且是國內現有癌症免疫細胞治療技術中唯一具第三、四期臨床試驗認可與數據。

路迦所培養的記憶型T細胞可達到95%濃度，帶給病患穩定的免疫T細胞來源，協助病患對抗癌症，目前主要用於肝癌術後預防復發，已取得FDA肝癌孤兒藥資格認定，並於今年2月間獲FDA同意執行二期臨床試驗許可，目前正向台灣TFDA申請臨床試驗中。此外，路迦並偕同台北榮總於國內進行頭頸癌的一/二a期臨床試驗並開始收案。

唐稚超指出，自體細胞治療有其限制，因此公司下一階段將朝異體細胞發展，特別針對不適合自體細胞治療且難以治療的癌種，包含三陰性乳癌、非小細胞肺癌、惡性骨肉瘤及卵巢癌等，盼帶給病患更多的幫助，對癌症細胞治療產業貢獻一份心力。

(時報資訊)