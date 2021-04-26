按照Google的規劃，他們如期在4月下旬釋出了Android 12 Developer Preview 3（簡稱DP3），作為Beta版釋出前的最後一個Developer Preview版本。而Android開發者爬梳代碼後發現，Android 12 DP3隱藏一個重大機密，就是Pixel 5a手機將會採用與Pixel 5一樣的處理器，就是Snapdragon 765G。

根據爆料達人 Steve Hemmerstoffer 在《Voice》網站曝光了Pixel 5a的渲染圖，這一款新機與Pixel 4a 5G身形極為相似。不過這一款手機可說是命運多舛，先是被爆料達人 Jon Prosser （@jon_prosser） 推文指出，代號Barbet的Pixel 5a因為全球晶片短缺的情況將被取消。對此，Google隨即發表聲明打臉爆料者，表示Pixel 5a 5G並未取消，而是會在與去年a系列手機發表的時間點（八月）推出，但僅限於美國與日本市場。

既然Google已經證實Pixel 5a確實存在，而且支援5G。其他未公開的規格想必就是關心這一款手機的消費者們接下來關注的焦點。根據Android開發者 Dylan Roussel（@evowizz）進一步深入了解Android 12 DP3代碼的發現，代號Barbet的Pixel 5a，將會使用sm7250這一款晶片。而根據高通（Qualcomm）官網，這就是Snapdragon 765G的代號。換句話說，Pixel 5a 5G會與2020年推出的Pixel 5（5G）以及Pixel 4a 5G一樣，都使用Snapdragon 765G晶片。

Android開發者 Dylan Roussel發現Pixel 5a 5G採用Snapdragon 765G晶片。（摘自9to5Google）

在被發現Pixel 5a 5G使用Snapdragon 765G晶片後，這一款新機的價格便成為討論關鍵。在未使用新晶片的前提下，研發經費與時間可望都能大幅降低。因此Pixel 5a有機會以更合宜的價格現身。會不會維持與Pixel 4a 5G（台灣售價NT$15990）一樣，令人相當好奇。根據Google先前說法，Pixel 5a 5G並不會在台灣推出，如果成真，期待擁有它的朋友或許只能自行想辦法自海外購入了。

(科技)