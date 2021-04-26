民進黨立委王定宇表示，094A型彈道飛彈核子潛艦長征18號、055型飛彈驅逐艦大連艦，以及075型兩棲攻擊艦海南艦，3艘主戰艦艇成軍；其中，075型兩棲攻擊艦海南艦的成軍，艦上可搭載30艘直升機，國防部如何看待？

國防部戰規司長李世強指出，這代表我面對中共登陸作戰形態改變，以前是兩棲登陸，以後是三棲登陸，三棲登陸速度會更快；王定宇問，這代表以後中共也可能從東部上岸，李世強說對。王定宇再問，那我任的防衛是否要有些改變，李世強說必須要改變。

(中時 )