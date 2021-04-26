台北市衛生局26日公布茶葉、花草茶殘留農藥檢驗，違規品項驚見藝人丫頭（詹子晴）成立文青手搖飲品牌「不要對我尖叫」上榜，其中的「乾燥玫瑰花瓣」檢出農藥殺蟲劑超標，已經要求下架，並移請來源廠商所在高雄市衛生局進行處分，依據《食安法》可處業者6萬至2億罰款。

台北市衛生局前往超市、賣場、茶行、飲料店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗79件產品，包含茶葉66件、玫瑰花9件、菊花3件及蝶豆花1件，檢驗結果3件產品不符規定，不合格率3.8％。

此次抽驗79件產品中，3件不符合「農藥殘留容許量標準」規定，其中又以抽驗自信義區仁心藥行的「玫瑰花(金邊)」1件檢出4項殘留農藥及標示不符規定，違規項目最多；還有抽驗自士林區喜悅咖啡屋的「粉玫瑰花」1件檢出2項殘留農藥不符規定、手搖飲品牌不要對我尖叫的「乾燥玫瑰花瓣」1件檢出1項殘留農藥不符規定。

台北市衛生局皆已通知販售商及進貨端業者立即下架上述不符規定之產品，經追查不符規定產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局進行查辦。

台北市衛生局提醒，依據《食品安全衛生管理法》規定，茶葉及花草茶等產品殘留農藥含量超過安全容許量，不得製造、販賣、輸入、輸出、公開陳列，違者可處6萬元至2億元罰鍰，應立即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收銷毀，若仍販售案內違規產品，依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

(中時 )