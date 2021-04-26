電、金、傳三大族群今（26）日齊漲，金融類股指數漲勢最凌厲，指數再寫23年來新高，電子類股指數也回神反彈高檔震盪，而代表傳產的非金電指數也重展攻勢，台股加權指數今日大漲近200點，最高來到17,494點，蓄勢攻堅17,500點，指數再寫歷史新高。

電子股受到聯電及台積電ADR同步大漲激今日回神，尤其聯電ADR大漲10％，激勵聯電股價重返60元大關，多檔電子如矽統、金寶、飛宏、普安、兆赫等也奔上漲停，電子股一片紅通通。

台股今年來價量齊揚，金控股、銀行股及證券股獲利水漲船高，因擁有高殖利率題材，獲定存族、外資法人及退休族青睞，激勵股價大漲，開發金、富邦金、新光金、統一證等都大漲，金融類股指數展開落後補漲，股價再寫近23年來新高。

而傳產股的航運股多檔衝上漲停，陽明、萬海、中航、志信、裕民、台航等都亮燈漲停，長榮大漲9％，航運類股指數大漲6.5％；電器電纜類股也勁揚6％以上，主要由龍頭華新漲停帶動，另大亞及榮華等也各漲7％以上；鋼鐵股大漲近5％，新光鋼、春雨、第一銅聯袂拉上漲停，中鴻、海光及盛餘等勁揚7％以上。

(工商 )