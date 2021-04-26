大陸銀保監會公布通知要求，五家大型銀行努力實現普惠型小微企業貸款2021年增長30％以上，並加強小微企業貸款用途監控，確保資金投向真實合規，防止信貸資金變相流入資本市場和政府融資平台或房地產等領域，確保貸款全部投向小微企業。

路透引述銀保監會公布2021年推動小微企業金融服務發展的通知指出，需完善定價機制，將小微企業融資利率保持在合理水平，銀行要根據貸款市場報價利率（LPR）走勢，確保小微企業貸款利率，使2021年新發放普惠型小微企業貸款利率在2020年基礎上繼續保持平穩態勢。

銀保監會表示，銀行業金融機構要做實貸款「三查」，強化內控合規管理，嚴禁虛構小微企業貸款用途變相流入資本市場和政府融資平台或房地產等領域「套利」。

通知強調，開發銀行和政策性銀行要對合作銀行明確約定，以轉貸款資金發放的小微企業貸款平均利率，不得高於當地同類機構同類貸款平均水平，引導合作銀行加大對小微企業貸款利率的優惠力度。

(工商 )