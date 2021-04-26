價值1.2萬元 500台助聽器贈宜蘭縣民

宜蘭市長江聰淵協助啟動天籟列車，有500台助聽器免費贈送宜蘭縣民，江聰淵希望能讓有聽損的鄉親重新聽見好聲音。（李忠一攝）

天籟列車再次在宜蘭啟動，500台助聽器免費贈送宜蘭縣民。（李忠一攝）

元健助聽器創辦人暨執行長吳志賢與宜蘭市公所合作，今天（26日）宣布從今年5月1日起服務宜蘭縣民做聽力諮詢，聽測後雙耳聽損達60至90分貝，即免費贈送通路銷售價1.2萬元的助聽器，將贈送500台，盼能透過科技產品改善聽力、提升生活品質。

吳志賢是元健大和公司的執行長，他坦言，妹妹是聽障者，因此他深切了解聽障對家庭的影響，其實聽損可以透過助聽器解決；但過去在網站公告免費贈送助聽器訊息時，因民眾擔憂是詐騙而乏人問津，需要公部門出面與協助才能解決民眾的疑慮。

3年前「元健天籟列車」從宜蘭市啟動，至今在全國已服務逾5000人，已免費贈送4700餘台助聽器，宜蘭縣有協助519人，其中404人完成助聽器選配與受贈。吳志賢說，非常感謝宜蘭市長江聰淵的協助，天籟列車在宜蘭市啟動後至今都沒有停過。

江聰淵說，吳志賢的公司在竹科宜蘭園區有設廠，回饋社會做得有聲有色，吳志賢是宜蘭人，我們將這光榮分享給其他縣市，嘉惠各地鄉親，也盼鄉親能重視聽力健康。

宜蘭縣的天籟列車據點以往只有在元健羅東門市，今天市公所宣布與位於宜蘭市的徐英忠耳鼻喉科美形診所合作，診所內提供天籟列車助聽器的配送，以及耳朵健康檢查。

助聽器受贈對象是戶籍地為宜蘭縣，無排富條款，聽測後雙耳聽損達60至90分貝即贈送，但須提前預約，預約專線03-9563900。

(中時 )