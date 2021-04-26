高雄29歲林姓女子24日在台中租車，載著28歲張姓男子及25歲黃姓男子前往中橫谷關，25日下午被人發現於車內輕生。其中張姓男子身分已經證實，是台北市交通大隊二線一星分隊長。

家住高雄的29歲林姓女子24日在台中市租車4天，載著28歲張姓男子及25歲黃姓男子，25日凌晨零時進入谷關，下午1時許，被一名麗陽營區的軍人發現車子異常停在和平區東關路1段29.7K往谷關方向的產業道路旁。

和平警分局員警到場後，赫見車內3人疑似輕生，林女坐在駕駛座、右後座為張男，2人已明顯死亡多時；左後座的黃男已無生命徵象，送醫搶救後仍不治，現場留有一封林女遺書。

張男父母25日晚間趕到派出所，當場哭喊：「兒子凌晨還致電報平安，怎麼會發生這種事！」。黃男母親傷心欲絕，稱兒子24日下午還在家，完全不知兒子的交往情形；林女家屬正從南部往來途中。

據了解，2名男子皆是家中獨子，究竟3名死者關係為何及真正死因，警方報請檢察官進行相驗釐清真正死因。

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