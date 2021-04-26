近況火燙的巫師，26日靠著畢爾猛攻全場最高33分，最後以119比110逆轉擊退騎士搶下8連勝，上次巫師8連勝是在2001年，當時「飛人」喬丹還在陣中效力，畢爾聽到之後驚訝表示，「天啊！我唯一印象是喬丹雙手封蓋默塞火鍋。」

原本打完前3節，巫師還以87比93落後，但打到最後2分45秒，雙方108比108平手，巫師竟然打出11比2收尾攻勢，其中畢爾更帶腳傷硬拚，一舉把騎士打到傻眼，騎士只能依賴加蘭濫投追分，自然只能無奈接受慘遭逆襲命運。

巫師靠著這波誇張8連勝，戰績也升到27勝33敗，剛好排在東區第10的可打附加賽位置，目前領先東區第11公牛兩場勝差；今天除了畢爾繼續展現得分爆發力，韋斯布魯克也有14分、11助攻與5籃板，奈托與羅賓羅培茲各有14分。

至於少了因為腦震盪協議缺席的塞克斯頓，則以多蘭28分、9助攻與4籃板表現較佳，賈瑞特艾倫也拿27分、12籃板，歐斯曼19分，洛夫12分，騎士目前21勝39敗，排在東區第13，想要追上跟巫師之間的6場勝差，難度可說相當高。

(中時 )