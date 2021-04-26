封測龍頭日月光投控(3711)將於28日召開線上法說，公布2021年首季財報及營運展望，外資看好在毛利率較高的封測業務續強帶動下，首季獲利將較去年同期跳增、改寫同期新高，第二季營收及毛利率可望提升，今年營運成長動能持續看旺。

日月光投控股價2月中觸及119元新高後拉回，3月初回測100元關卡獲撐穩步回升，今（26）日開高後在買盤敲進下放量穩揚，勁揚4.95％至116.5元，逼近2月中高點，早盤維持4.5％漲幅，領漲封測族群。三大法人近期仍偏多操作，上周合計買超969張。

日月光投控首季自結合併營收1194.69億元，雖季減19.75％、仍年增達22.71％，創同期新高、歷史第3高。其中，封測營收737.67億元，季增1.4％、年增達11.4％。電子代工（EMS）營收476.83億元，雖季減39.75％、仍年增達45.73％。

美系外資指出，受惠打線封裝調漲、稼動率提升及匯率轉佳，日月光投控首季封測營收優於預期4％，預期毛利率將升至25％，優於預期的持平23.5％。EMS因零組件短缺及Asteelflash貢獻減少，營收低於預期8％。

由於毛利率較高的封測業務優於預期、且第二季動能續強，美系外資調升日月光投控首季獲利預期11％，預期季減約25％、但年增逾9成，並指出打線封裝需求強勁、未消化訂單持續累積，預期日月光投控今年將新增2000～3000台打線機，並增加前段產能。

鑒於打線封裝產能增加、價格有望續漲及封測稼動率提升，美系外資看好日月光投控封測業務第二季以美元計價營收可望季增7％，帶動集團營收季增中個位數百分比、獲利則可望季增達2成，上半年營運淡季不淡、獲利成長動能持續優於營收。

美系外資看好日月光投控透過更好的定價能力、資本支出及間接成本掌控度，與矽品的合併綜效將在未來數年顯現，近期毛利率提升將推動市場對每股盈餘預期及股價進一步上漲，維持「優於大盤」評等、目標價自120元調升至130元。

日月光投控2020年合併營收4769.78億元、年增15.44％，歸屬母公司稅後淨利275.92億元、年增達63.76％，每股盈餘（EPS）6.47元，齊創歷史新高。公司決議擬配息4.2元、盈餘配發率約64.91％，亦雙創新高，將於6月22日召開股東常會全面改選董事。

(時報資訊)