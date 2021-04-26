受惠於記憶體需求強勁及價格大漲，記憶體模組廠十銓（4967）第一季單季每股淨利2.16元。今股價開盤漲停66.9元創新高價。

十銓公布第一季合併營收19.13億元，每股淨利2.16元，表現優於市場預期。十銓對第二季維持樂觀看法，預期記憶體市場將供不應求且價格持續看漲；展望第二季，十銓將更著重於高速運算市場，擴大高階及利基應用布局，看好5G帶動AI、HPC、IoT等各項應用需求，加上自駕車車載、醫療等對高效能記憶體的要求，預期未來市場需求將爆量成長。

十銓公布，第一季合併營收季增1.1%達19.13億元，較去年同期成長23.7%，歸屬母公司稅後淨利1.66億元，與去年第四季相較成長逾6.2倍，與去年同期相較成長9.9％，單季每股淨利2.16元。

十銓表示，今年記憶體市場走出多頭行情，後疫情時代對於邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁，再加上EMS及SI積極拉貨，連帶消費性記憶體價格也跟著向上。十銓對於第二季以及全年看法持續樂觀，股價攀上新高價。

(時報資訊)