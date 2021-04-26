大陸社科院金融所25日發布了《中國金融報告2020：新發展格局下的金融變革》，報告指出，由於宏觀槓桿率不斷提升，龐大的債務規模帶來了沉重的利息負擔，2012年以來中國每年利息負擔相當於增量GDP的1.5至2.0倍。債務「灰犀牛」的風險很大程度上是公共部門債務風險。據瞭解，在中國債務中，公共部門的債務占比高達60％。

報告指出，金融危機以來，中國宏觀槓桿率迅速攀升，截至2020年第3季，中國實體經濟部分的債務相當於GDP的2.7倍。而宏觀槓桿率攀升引發多重風險，包含地方國企信用債違約事件頻發，地方政府債務風險高企，商業銀行壞賬風險抬頭。

中國社會科學院金融研究所所長張曉晶指出，由於債務規模巨大，債務總額274兆左右（人民幣，下同），由此帶來了沉重的利息負擔。他指出，債務槓桿率的攀升帶來的利息負擔非常高，2012年以來中國每年利息負擔相當於增量GDP的1.5-2.0倍，估算下一步大概是2.1倍水準，超過1.4兆。

張曉晶表示，中國的債務情況和發達經濟體完全不一樣，中國公共部門的債務占比為60％左右，大大超過私人部門債務。而全球債務中公共部門債務可能只有30％~40％，遠低於私人部門債務。

報告指出，債務「灰犀牛」的風險很大程度上是公共部門債務風險。「我們的債務積累模式如果不去調整的話，仍然是不斷向公共部門集聚，因此允許國企或融資平台債務違約，是新發展格局下債務積累模式調整的重要方向。」

(旺報 )