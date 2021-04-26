「外送員為什麼可以這麼沒品？」近日一名女大生抱怨，課堂期間使用外送平台點餐，於備註欄中希望對方能將餐點送上3樓，豈知，外送員卻打電話嗆「若不下樓取餐，我就吃掉」，令她十分不滿問「憑什麼吃掉已付錢的餐點，遇到這種的該如何自保？」，有網友建議使用現金付款，比較不會產生消費糾紛。

該名女大生昨（25）日於論壇《Dcard》發文表示，在學校上課期間，利用外送平台訂購午餐，並在備註欄中希望對方能將餐點送上3樓，豈知，外送員抵達時卻打電話表明不願送上樓，「妳不下來拿，我就吃掉，妳再重新訂」。

女大生傻眼直呼，「我有備註要送上樓，什麼叫做你要吃掉，要我重訂？」外送員則以接單時看不到備註欄為由，「反正我不願意上去，妳不下來拿也沒差，東西我會吃掉」，隨即掛上電話。

她聽完急忙跑下樓，發現對方不僅刻意將餐點袋子打死結，嘴裡不斷地碎念「送一張單才賺30元，我才不要送上樓，況且我是取完餐才發現備註，如果早知道是這樣，我會拒接」，更大罵她「不要再用外送平台叫餐了」。

女大生無奈說，過去在學校裡使用平台點餐，也都是備註「送上3樓」，且都可搭乘電梯，並非要外送員爬樓梯，「打客服客訴也求助無果，遇到這種外送員我該如何自保？想把我已經付錢的餐點吃掉，到底是什麼概念？」

貼文曝光後，不少網友看了直搖頭，「遇到這種外送員真的有夠無奈」、「這外送平台早就不用了，真的很爛」、「外送員的態度真的好莫名」等，留言中也有人建議，不管使用哪個外送平台，使用現金付款，對雙方都比較有保障。

(中時新聞網)