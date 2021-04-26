天后王菲的前夫、大陸男星李亞鵬從演員出身，淡出螢光幕後轉經商，卻接連傳出投資失利、合約糾紛，欠債主5千萬人民幣（約2億1千萬新台幣），他再接再厲，最近出席某商業活動欲投資，滿臉愁容的模樣被拍下，引發熱議。

李亞鵬日前現身某商業活動，被網友錄下一舉一動，只見他身穿純白的馬褂、黑色長褲，打扮風格很接地氣，但是被發現精神狀況疑似不佳，黑眼圈擴散到眼袋和淚溝，眉頭緊蹙看起來若有所思，髮量也明顯稀薄。

李亞鵬黑眼圈明顯，眉頭緊蹙看起來心事重重。（圖／微博）

李亞鵬（中）因天氣太熱頻擦汗。（圖／微博）

李亞鵬曾和王菲結婚8年，育有一名寶貝女兒李嫣，棄演藝圈從商後，他轉戰房地產投資，在麗江打造度假勝地「雪山小鎮」，但3年後被廠商指控沒收到當初承諾的4千萬人民幣（約1億6800萬台幣），不服上訴卻敗訴，被法官判決除了得償還4千萬人民幣，還得加上利息，總計共5千萬人民幣（約2億1千萬新台幣），李亞鵬瞬間揹上巨債，網路傳出疑似他與債權人的錄音檔，低聲下氣地說：「我們已經無路可走，需要怎樣我都可以，需要我跪下，需要我趴下，我都可以，項目基本是停滯狀態，現在不是說時間的問題，你們需要我一個什麼樣的保障，我就給你們一個保障。」

如今李亞鵬繼續從商，打算投資下一個生意欲賺大錢，離婚後身邊也出現新女伴，許多網友都不看好他未來的發展，紛紛留言吐槽：「根本就不是做生意的料，像賭徒一樣，越輸越賭，直至玩完」、「還是好好演戲吧」、「王菲離婚有原因的」，但也有人緩頰，「李亞鵬還是挺有責任感的，和王菲離婚後獨自帶著女兒那麼多年挺不容易的」、「李亞鵬看著保養不錯啊。這人經商啥的不行，把自己修飾得倒是很好」等。

(中時新聞網)