聯電即將公布第一季財報，匯豐證券指出，隨缺貨潮持續、聯電議價能力更強，營運狀況可望大秀肌肉，市場持續聚焦下半年晶圓代工進一步漲價題材；摩根大通證券則認為，聯電第二季營收將續強，毛利率可望觸及30％，二大外資雙雙調高聯電推測合理股價。

聯電首季營收高於財測，匯豐證券認為，聯電第一季毛利率可望季增2個百分點，來到26％，首季每股純益可能創造驚喜，超越市場0.59元的預期。

基於價格溫和調漲，以及產能利用率居高不下，匯豐推估，聯電第二季營收將季增5％、毛利率挑戰30％，放眼下半年，匯豐基本假設晶圓單位售價將再季增2％，然不排除實際上可能出現5～15％上檔空間，帶動獲利進一步揚升。匯豐證券將聯電推測合理股價升至68元。

針對全年展望，摩根大通證券表示，聯電很可能調高2021年營收展望至10～15％（摩根大通估計為年增16％），與晶圓代工整體產業成長性相近，更重要的是，聯電可能釋出更多28奈米製程的擴張計畫，2021～2022年資本支出有向上空間。

(工商 )