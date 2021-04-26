新北市的土地市場活結！調查顯示，第一季成交筆數成長近2成。其中，以新莊、三重最熱門，躍居兩大熱區。

鄉林不動產研究室今（26）日表示，新北市升格屆滿10年，捷運三環六線成形，大幅縮短雙北時空，軌道經濟助威，帶動人口版圖快速移動，大型建商看好人口與軌道雙紅利，接連在熱區推案，使得土地交易熱度持續上揚。

鄉林統計，新北市今年Q1土地交易筆數年增率19.38％，新興重劃區更是新北土地交易的最大宗，尤以新莊、三重因交通機能大躍進，自住的剛性需求買盤強勢不減。

近日新北市地政局標售三重區二重疏洪道重劃區三重段174地號1,982坪土地，吸引17封標單搶標，最後由國泰建設以3億9千多萬元得標，溢價率達到71.37％，每坪脫標價約171萬元，打破該區地價紀錄，引發關注。

根據統計，去年新北市土地交易總金額近1,500億元，逾半的交易量集中在重劃區。

據實價登錄資料，各重劃區土地交易，包括板橋江子翠段第二崁小段及新莊副都心段一小段，土地交易每坪單價最高都站上200萬元；至於三重區三重段及五谷王段土地，成交單價也超過150萬元。

鄉林不動產研究室指出，新北市擁有402萬人的人口紅利，加上區內30年以上老舊建物佔四成以上，首購及換屋的潛在需求龐大，激勵土地交易火紅，尤其重劃區成為新北土地交易的主戰場，林口新市鎮、新莊副都心、塭仔圳三大重劃區居新北各重劃區土地交易前三名。

近三年來新北市重劃區崛起，人口往重劃區移居蔚為風潮，交通因素功不可沒，像是機捷、環狀線開通，大幅推升新北熱區房市交易量，具備三捷優勢的新莊區房價持穩向上，在今年Q1就有1,545棟，緊追中和區的1,821棟，以及板橋區的1,699棟，成為新北市交易量第三。

鄉林不動產研究室認為，六都房價輪漲今年回到新北市，主要是因為重大交通建設逐步完成，在三環三線架構下，升級捷運路網為三環六線，2020年新北環狀線，以及淡海輕軌藍海線，接續通車，目前正在趕工的安坑輕軌，預計在2022年完工通車，連結環狀線十四張站，而五泰、八里及深坑的輕軌路線也在規畫進行。

繼環狀線第一階段通車後，環狀線第二階段計畫今年底將動工，南北環段沿線房市關注度大增。未來通車後，將從新北產業園區為起點，行經五股、蘆洲、社子、士林至大直地區，串聯松山新店線、中和新蘆線、淡水信義線、文湖線、桃園機捷。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，鄉林最看好三重區的發展潛力，新北市長侯友宜在三重區規劃了新北市政府第二行政中心，打造溪北地區成為新北第三大軸心，尤其是三重區的設籍人口高達38.4萬人，但實際居住人口應超過42萬人，緊追在板橋、新莊、中和之後，更挾著「一站到台北」的地理優勢，未來北環段將從新北產業園區站通往三重，推升房市利多發酵，自然廣受到通勤族、自住換屋族青睞。

三重區今年Q1不動產買賣移轉棟數1,124棟，較去年同期Q1的973棟年增15.5％，其中，二重重劃區挾著區內有機場捷運跟台北捷運雙捷運，加上64線快速道路連結國道一號與三號，凸顯便捷與生活機能優勢，加上左右有新北科技園區與新北大都會公園，不少北市的買家都是想往空間廣闊、交通更加便利的新興重劃區移動。

鄉林不動產研究室分析，新北市第一條自辦的中運量捷運系統三鶯線，預計在2023年完工，緩解八德、鶯歌、三峽土城通勤人潮，還有萬大中和線，也預計在2025年完工，市長侯友宜宣佈未來十年是新北軌道建設高峰期，要鄰近城市東京和首爾，並駕齊驅，往國際級大城市目標邁進。

(工商 )