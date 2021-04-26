2022年縣市長選舉時程逐漸逼近，各黨都開始布局地方選舉。網路媒體今(26日)公布台中市最新民調，市長盧秀燕施政滿意度，從去年7月的5成4，飆升至今已達7成1。此民調曝光後，有不少網友則是留言寫下，「路遙知馬力」、「住在台中就是覺得她的確是有在做事的」。

根據《美麗島電子報》民調結果顯示，盧秀燕在2020年7月的民調中，施政滿意度為54.3%，不滿意度為36.2%，而最新調查顯示，施政滿意度達到71.4%，較去年成長17.1%，不滿意度則降至23.9%；即便是泛綠選民，信任度也突破5成，在藍綠極端對立的情況下是相當罕見。

此民調結果曝光後，有網友在相關報導留言表示，「做該做的事就對了」、「默默做事終於熬出頭，掌聲鼓勵一下」、「政治人物講究的是誠信為人民，政客是秉持高明的騙術騙人民，誰是政治人物、誰是政客一清二楚」、「多做事少作秀，民調自然高」。但也有網友認為「四年快到了...空氣還是一樣糟糕，再換人做做看」、「綠藍白都爛」。

另外，有網友表示「來次龍(林佳龍)燕(盧秀燕)市長任內滿意度調查如何？」而今天資深媒體人黃暐瀚在廣播節目《POP撞新聞》也詢問美麗島電子報董事長吳子嘉，「這民調沒有做林佳龍？」吳回應，「做過很多綜合性判斷，我非常確定他不會參加2022台中市長選舉，所以民調並沒有針對林佳龍做調查，不然正常狀況下一定放林佳龍」。

網友留言。(取自yahoo新聞留言)

(中時新聞網)