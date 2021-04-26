駐日代表謝長廷近日針對福島電廠排放核處理水入海，表示「台灣核廢水也是排放入海」，遭質疑是替日本講話。過去屬謝系人馬的綠委莊瑞雄今日於立院內政委員會質詢表示，原能會對外說法和謝長廷沒什麼差別，但外界卻感覺原能會打臉謝長廷，未來原能會自己要注意。

日本打算排放福島電廠核處理水入海，引發外界關注，謝長廷近日表示，台灣也有3座核電廠，含氚的廢水也是排入海，原能會主委謝曉星日前回應「謝長廷不是核工專業，他說得太過頭了。」

莊瑞雄表示，謝曉星的答詢，引發最近的風波，但核電廠到最後免不了都要排核廢水，台灣確實也有排，結果謝曉星的答詢，讓外界覺得原能會在打臉駐日代表處，搞到今天內政委員會召委又安排專案報告，變成延長賽，原能會副主委劉文忠回應，謝長廷已在最新的臉書說明。

莊瑞雄指出，日本福島離台灣1千多公里，中國福建離台灣1百多公里，而中國近40座核電廠，我們不關心，去關心1、2千公里外的。

劉文忠表示，假設核4重新啟動，跟核3廠相比，核3廠排放的氚濃度相對會比較高，但核4的基礎容量比較大，所以以整個放射性來講，可能核4的量會比較大。

藍委林思銘詢問，台灣核電廠和福島核電廠排放的廢水有何不同？劉文忠回應，福島的廢水有經過嚴重核子事故所導致破損的燃料棒和殘渣，因此會含有比較多的核種，台灣則和世界各國一樣，雖含有微量的放射性核種，但都是要符合安全。

林思銘追問「所以謝長廷的說法是否在誤導國人？」劉文忠說，關於謝長廷最新臉書說法，原能會也在官網做了澄清。

(中時 )