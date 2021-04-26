近年台灣社會「恐怖情人」層出不窮，日前屏東發生「假車禍真擄人」，政院火速提出《跟蹤騷擾防制法》，民團台灣台灣被害人人權服務協會針對政院草案舉行座談會，與會的專家學者，盼立法院能儘速通過，並加入「勾勾纏」的要素，才能免除人民不安。

被權服務協會榮譽理事長楊思勤則表示，近年跟蹤騷擾案件持續發生，屏東發生「假車禍真擄殺」事件，行政院在4月22日火速制定《跟騷法》送立法院審議，希望立法不要再牛步化，盡快通過。

協會提出7項建議，更新法案名稱為糾纏行為防制法、修正糾纏行為定義、強化相關機構與公司協力合作、設置防治糾纏行為推動小組、提供被害人及時保護及建構服務網路、增加防制令內容令完成處遇計畫、強化犯罪被害人警察保護體系量能。

被權服務協會副理事長許福生表示：「我只是要追女朋友，沒有跟騷，但是還是被移送。」政院版本已有違反其意願且與性或性別有關，更有使人心生畏怖，足以影響其日常生活的條件，協會則建議法條增加「無正當理由」的糾纏行為。

副理長林裕順表示，性騷擾法、家暴法、兒虐法實施以前，陷入肉麻當有趣、夫妻吵架床頭吵床尾和的迷思，忽略衍生出重大犯罪，1999年日本完成立法「反糾纏法」後，每年有2萬件「勾勾纏」行為，衍生暴力犯罪則有1000多件。政院版本「跟蹤騷擾」法條名稱，會讓人誤解與社會秩序維護法、性騷擾的本質相同，建議更名為《糾纏行為防制法》。

副理事長劉承武說，「窈窕淑女，君子好逑」至於什麼行為是「君子」，應交由司法，不應交給警察作為最後判斷。民進黨立法委員羅致政說，現已有23個版本在內政委員會討論，各界關心的議題不太一樣，但都希望盡快在5月28日、本會期結束前通過《跟騷法》。

(中時 )