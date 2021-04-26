56歲丁姓婦人因毒品案遭通緝，日前因違規穿越馬路，遭警方盤查，丁婦擔心通緝犯身分曝光，謊報身分證字號並企圖逃跑，警員攔下她時，她咬傷1名警員手指，還扯破另名警員褲子，警方發現，丁因毒品案被判刑1年，未到案遭通緝，迄今已逃亡近8年，丁婦除被發監執行外，多加一條妨害公務罪。台北地檢署26日起訴丁婦。

台北市中正二警分局李姓、吳姓警員李宏遠日前在中華路2段409巷口時，發現1名婦人未依號誌穿越馬路，上前攔查，婦人多次謊報不同的身分證字號均被識破，隨即拔腿就跑。

警方追捕過程中，婦人不斷掙扎反抗，咬傷吳員右食指、另扯破李員褲子，2警將婦人帶回警局，以「人臉辨識系統」查出婦人身份，發現這名婦人姓丁，曾於2013年間因毒品案被判刑1年，未到案遭通緝，警方依妨害公務現行犯將丁婦移送北檢後，檢方即將丁婦發監服刑，今天再依妨害公務罪起訴她。

(中時 )