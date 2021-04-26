隨著疫苗普及率提升，美國經濟復甦迅速，不少投資人選擇將資金投入股市，美媒訪問華爾街的頂級分析師，整理出5檔準備起漲的股票，包括輝達、家居品牌Lovesac、雲端服務商RingCentral、虛擬貨幣平台Coinbase及影音串流龍頭Netflix等企業。

根據CNBC報導，繪圖晶片大廠輝達併購安謀（ARM）案，遭英國政府以國安為由進行調查，但券商Rosenblatt Securities分析家Hans Mosesmann認為輝達新的中央處理器將主宰未來戰局，因此維持買進評等，同時將輝達目標價喊上800美元，預估股價再漲30%。

美國家居品牌Lovesac新公布的財報總營收達2590萬美元，遠高於市場預期的1260萬美元，加上毛利率達到57.9％比去年同期增長9%，因此投資機構Oppenheimer分析師Brian Nagel將目標價從60美元上調至85美元，未來有18%的成長空間。

另外，美國銀行證券分析師Daniel Bartus點出雲端服務商RingCentral後市潛力十足，從去年疫情開始，企業仰賴雲端通訊辦公，RingCentral受到青睞，營收獲利穩定，因此將目標價喊到450美元，預估未來有38%的成長潛力。

串流影音龍頭Netflix第一季財報不如預期，但摩根大分析師Doug Anmuth仍對基本面有信心，將評等調整為買進等級，目標價為600美元，Doug Anmuth表示，「儘管第一季淨收入成長疲軟，但我們仍對基本面感到振奮，例如每個家庭的參與度增加，同時許多新興市場的用戶流失率呈現下降。」

虛擬貨幣交易平台Coinbase月中上市，美國券商BTIG分析家Mark Palmer看好Coinbase目標價上看500美元，「我們認為Coinbase擁有與眾不同的市場價值，同時提供獨特的服務，這顯示其未來性相當出色。」

報導指出，儘管美國疫情逐漸獲得控制，但印度、巴西等地確診人數暴增，進而對全球經濟產生隱憂，在市場資金籌碼不穩定的時刻，更需要在股市中找出稍稍被低估，但準備獲得收益的股票，提早布局。

(中時新聞網)