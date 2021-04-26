安東尼霍普金斯憑時隔29年再奪影帝。(圖／采昌提供)

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮台灣時間26日上午舉行，最佳影片由呼聲最高的《游牧人生》奪下，華裔導演趙婷也獲最佳導演，可說是相當風光。該片女主角兼監製的法蘭西絲麥朵曼也獲本屆影后，是她第3度封后，說道：「希望早日我們能夠肩膀靠肩膀，一起坐在戲院看每部電影。」《游牧人生》共獲3獎，也成為本屆最大贏家。

影帝由83歲的安東尼霍普金斯憑《父親》奪獎，擊敗已故「黑豹」男星查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）、《曼克》蓋瑞歐德曼、《夢想之地》史蒂芬元和《靜寂的鼓手》里茲阿邁德。安東尼時隔29年，這回以史上最高齡影帝之姿再度抱走小金人。

趙婷執導的《游牧人生》獲3大獎，成本屆大贏家。(圖／達志影像)

安東尼霍普金斯在《父親》飾演罹患失智症的父親，並透過爐火純青的演技，展現出老年人罹患失智症後，其憤怒、多疑、慌張、悔恨、悲傷、思念等多種情緒的瞬間轉變。他也演得過癮，並透露在拍攝時想起了自己的父親，更在演出時止不住地流下淚水。

(中時 )