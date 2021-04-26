賴義鍠議員強調，不分藍綠的市民都支持盧市長，施政值得肯定。（陳世宗攝）

陳廷秀關心最新網路媒體民調議題。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕上任後要求市政會議巡迴台中29區舉辦，接地氣傾聽民意，力推公車雙十政策、醫療衛生和防疫、老人健保補助和長照等政策，並在兼顧財政下成功打通大智路、開通中捷綠線、啟用中央公園等，讓開不了工的開工、完不了工的完工！根據網路媒體最新民調，盧市長施政滿意度從去年7月的5成4提升至目前達7成1；信任度更從5成3提升到7成3，成績讓民眾有感。

台中市議會26日舉行專案報告，台中市議員賴義鍠、陳廷秀關心最新網路媒體民調議題，賴義鍠認為，不分藍綠的市民都支持盧市長，施政值得肯定。他也說，中央對台中祭出限水政策，引發市民不滿，另有關中火空污改善，高雄市長陳其邁要求高雄興達電廠除役，盧市長也要求中火汰舊換新，建議中央施政應不分藍綠。

賴義鍠議員拿出最新的美麗島電子報民調表示，盧秀燕市長的施政滿意度破7成，達到71.4％，較去年成長17.1個百分點；不滿意度則降至23.9％。此外，盧市長的信任度也隨著滿意度突破7成，達到73.5％，較去年成長19.6個百分點。

盧秀燕表示，長期以來，他對於各界民調的態度均一致，不多做評論，將虛心接受作為施政參考，市府團隊的唯一目標就是打拚市政、守護市民，市府團隊會持續努力。

市府指出，分析調查內容，台中推動公車雙十政策、醫療衛生和防疫、老人健保補助和長照、公園綠地和運動中心、iBike公共自行車等5項市政，皆獲過半數台中市民肯定，其次是台中火車站周邊交通、市區聯外交通、捷運綠線、大型活動種類多（例如節慶／消費／藝文／展覽）等4項各有4成餘市民眾表示滿意；此外，治安、道路平整或拓寬、公托中心和幼兒園、行政效率、環保和改善空汙等5項各有3成餘的市民滿意。

(中時 )