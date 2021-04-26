全台嚴重缺水，台南雖未限水，但也開始超前部署，呼籲民眾節約用水。一名網友看不慣鄰居「每天洗車庫」，好心提醒對方竟挨罵，氣得把過程PO上網，沒想到意外引發網友舌戰。

原PO表示，某天下午4點半他準備出門，鄰居正在洗車庫，5點回家，鄰居還在洗，等於洗了30分鐘，他忍不住提醒「現在缺水不要洗」，沒想到對方不領情，反過來嗆他。

「有水的時候，天天洗我不會說半句話，缺水還這樣，看不下去了」，他拍下鄰居車庫地面濕答答的照片，上傳臉書社團，結果引發網友正反意見激辯。

支持網友認為，就算不缺水，車庫好像也不用每天洗，「有水當知無水之苦，這時候應該共體時艱」、「每天洗有點誇張」、「為什麼不養成珍惜水資源的習慣」、「台灣就是水費太便宜了」。

不過也有網友持不同意見，「用到你家的水了嗎」、「我家隔壁每天洗澡，你要不要來勸一勸」、「缺水也不用矯枉過正，搞不好他家車子跑工地的，沙塵多」。

(中時新聞網)