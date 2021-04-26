昨日行政院長蘇貞昌召集相關部會舉行「台鐵改革會議」，並宣示會回應人民期待。屬正國會的綠委陳亭妃今日表示，交通部長王國材也承諾「如果改革台鐵沒有成功他要下台」，那就尊重台鐵及後續提出的改革方案。

本月初台鐵列車在花蓮發生交通事故導致上百人傷亡，上周六在宜蘭武塔又發生包商工人違規施工導致被列車撞傷，外界對此強烈批評執政黨「今日公祭、明日忘記」。蘇貞昌昨日召集交通部、國有財產署等部會，召開台鐵改革會議，王國材也在會後宣示將朝安全、財務、企業化等面向做出改革。

陳亭妃說，交通部說補貼59億，不漲台鐵票價、員工福利不變，這部分都尊重，而台鐵的制度，現在已經上緊發條要改革，怎麼做最有幫助，從哪一個層面開始，現在就尊重台鐵。

陳亭妃表示，王國材已經承諾「如果改革台鐵沒有成功他要下台」，那就相信、尊重王國材後續在台鐵改革制度上的作為。

(中時 )