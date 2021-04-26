39歲的王先生(化名)，持續胃潰瘍長達5、6年，反覆求診都治不好，後來才輾轉由醫師發現竟是胰臟神經內分泌腫瘤作怪。收治該個案的彰化基督教醫院胃腸肝膽科主治醫師顏旭亨醫師說明，該患者的腫瘤雖然長在胰臟，但會導致胃泌素異常增高，胃酸變多，以致於不斷出現胃潰瘍問題。

●神經內分泌腫瘤進展緩慢 台灣患者常見於腸胃道

神經內分泌腫瘤是一種可能發生在各部位且進展緩慢的疾病，十大警訊症狀包括慢性腹瀉、反覆性潰瘍、咳嗽、氣喘、低血糖嚴重飢餓感、盜汗、熱潮紅、發燒、心悸及皮膚炎，而臨床上發現，台灣患者的神經內分泌腫瘤最常見於腸胃道。

顏旭亨醫師表示，神經內分泌腫瘤的治療需視腫瘤部位及大小而定，腫瘤依生長及分化程度可區分為三階段，預後較好的G1、G2，及惡性程度高的G3。假設是G1、G2的腫瘤較小尚可切除，首選是內視鏡切除，再者才是手術開刀；若已進展到G3腫瘤較大，無法切除，甚至產生許多內分泌症狀，則可採抑制性藥物治療。

顏旭亨醫師解釋，臨床上神經內分泌腫瘤的藥物治療，包括荷爾蒙治療、標靶藥物及化學治療等。(圖/健康醫療網提供)

●新型長效注射凝膠劑 助提升患者生活便利性

顏旭亨醫師解釋，臨床上藥物治療包括荷爾蒙治療、標靶藥物及化學治療等，而荷爾蒙治療中有一款新型長效注射凝膠劑目前已獲健保給付，便利性高、疼痛感低的特色，提供患者另一個治療新選擇，經專業人員指導後，患者可有機會在家由家人或自行完成注射，大幅改善以往因注射而需頻繁進出醫院之困境。

顏旭亨醫師指出，新型長效注射凝膠劑的注射間隔較久，對患者而言，一個月僅需注射一次，方便性較佳。

另外，很多病患有潮紅、腹瀉等內分泌症狀，傳統上沒有很好的藥物治療，而新型長效注射凝膠劑屬荷爾蒙抑制劑，據臨床試驗顯示，針對功能性胃腸胰神經內分泌腫瘤患者，可有效緩解腹瀉及潮紅症狀達7成以上；另一項研究指出，對於非功能性胃腸胰神經內分泌腫瘤患者，相較未用藥組別能顯著延長無惡化存活期達20.5個月。

●神經內分泌腫瘤平均5至7年才確診 籲醫病雙方有所警覺

顏旭亨醫師提到，神經內分泌腫瘤因為症狀紛雜不明，常被誤認為其他疾病，患者平均需耗費5到7年才確診，提醒醫病雙方都應對上述十大症狀有所警覺，若發現有類似症狀且久治不癒，應及早至胃腸肝膽科檢查，以及早揪出神經內分泌腫瘤。

(中時新聞網)