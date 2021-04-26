天心日前出席SWISSPA開幕活動，現場分享自己的保養秘訣，今年45歲的她肌膚依然水嫩透亮，原來她非常注重飲食，並且擁有運動習慣，平時也會藉由SPA來幫助代謝，讓體態、膚質更完美。

天心表示自己很注重保養，不只是使用保養品，吃下肚的食物也很重要，她平時飲食盡量都吃食物的原形，不吃加工品，而且會額外補充健康食品，像是膠原蛋白、維他命B群、維他命C，不但有益養膚，對關節、眼睛都很好。重要活動前，尤其是三金，天心會提醒自己「不能輸！」飲食和運動會更注意，如果想看起來更纖細，前5天會以芭樂、番茄為主食，也會吃澱粉，但是就以食物原形為主少量攝取，這幾天絕對不吃炸物，另外不吃晚餐，這個方法會讓她瘦2公斤，但天心笑著說這都是假瘦，吃一吃就會回來，最重要的還是要把飲食控制和運動當做日常習慣，才能長久維持好身材。

天心有固定的運動習慣，有氧運動、無氧運動都做，每周會去上2次小班的教練課，每次1小時半，身材練完最有感的地方是屁股，過去沒有運動習慣時，某天洗澡突然發現臀部竟然有橘皮紋路，在固定運動後代謝變好，橘皮也獲得明顯的改善，而且臀部、身體線條都變得比較緊實。天心建議工作型態是長久坐在辦公室的人，一定要安排時間運動，因為循環不好會引發許多身體問題，也很容易長橘皮。

許多女生都有水腫困擾，天心也不例外。天心表示自己很容易水腫，前一天吃太鹹或喝湯，隔天就立刻腫起來，重要活動前經紀人都會提醒她前一晚千萬不能喝湯，如果早上發現水腫，會趕快自己簡易按摩，或做適度運動，讓自己趕快排水。

天心最後分享，自己很注重保養，該擦的保養品不會少，但是在家能夠做到的保養有限，只能做到基礎保養，如果要深層清潔、急救保養，還是會到SPA尋求專業協助。最近她最喜歡的就是「水芭蕾課程」，可以清理粉刺，並搭配按摩、穴點刺激，過程很溫和，在保養後肌膚明顯變得更加細緻透亮。拍戲後她最注重的是曬後保養，喜歡專業SPA店量身訂做的課程，不但能徹底放鬆，也能更有感的紓緩曬後敏感、泛紅的肌膚。

天心推薦的SWISSPA環境舒適，可以讓她徹底放鬆。（邱映慈攝）

(中時新聞網)