台北市大安區上個月發生黑幫光天化日追砍事件，男子黃立偉疑因參與販售靈骨塔集團，遭控詐騙，不滿集團紀姓老闆拒絕賠錢協助解決官司，涉嫌率同8名黑衣人埋伏追砍紀男，導致紀男左膝肌腱被砍斷，所幸送醫接回。台北地檢署26日依重傷害未遂罪起訴黃嫌7人，並指示警方繼續追緝2名在逃共犯。

檢警調查，今年3月2日下午，紀男在北市羅斯福路某咖啡廳消費時，突遭9名黑衣人包圍，紀男見狀逃走，被9人一路追殺，其中1人持西瓜刀猛砍紀男手腳，其餘8人則對紀男拳打腳踢，導致紀男全身遍體麟傷，其中大腿刀傷長達30公分，肌腱被砍斷。

警方查出，這起凶殺案是具有竹聯幫背景的黃立偉，疑因參與紀男的靈骨塔詐騙集團，挨告詐欺後，邀約紀男在咖啡廳談判，並找人在咖啡廳外埋伏。

黃嫌要求紀男拿錢賠償遭拒，即唆使同夥動手，案發後黃嫌7人落網，北檢今起訴7嫌，另2嫌在逃，檢警仍在緝捕中。

(中時 )