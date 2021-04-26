裕隆集團旗下能源服務公司裕電能源，與合作夥伴「迅捷光電」合作首創全新光電模式「陽光球場」，於屏東縣東港海事高職完工啟用，提供全校千名師生使用。裕電能源表示，「陽光球場」是國立學校首座採用太陽能發電板組成的校園球場，總裝置容量達523KW（瓩），每年發電量可望提供67萬度綠電、為近200戶家庭的全年用電，帶來每年529公噸減碳效益。

「陽光球場」由裕電能源與「迅捷光電」合作，將原本的露天球場進行改造，有別於風雨球場搭建模式，以太陽能板取代鋼浪板鋪設超過1,600片，占地面積達3,300平方公尺，光電板架高達9公尺，充分運用太陽能板透光性較高，不需要額外輔助燈光照明，「陽光球場」擁有專利認證的屋頂構造設計工法，利用鋼構下鎖式設計工法安置太陽能模組，讓每片模組達到緊密貼合效果，且以不銹鋼螺絲鎖附與塗抹防鬆脫膠，提供校方安全實用且環保的「陽光球場」，有效降低露天球場溫度，解決光線不足時照明耗電問題，不僅達到綠色永續校園目標，更提供屏東縣學子更佳運動學習環境。

裕電能源以推動綠色能源永續經營方向，除積極拓展電動車充電服務品牌「YES!來電」經營以外，其業務範疇涵蓋太陽能光電事業，自2018年底投入自營電廠，至今累計在全台建置超過63座電廠，此次合作與相同經營理念的「迅捷光電」，致力於再生能源設計、規劃、建置與維運，曾榮獲高雄市「城市工程品質」金質獎肯定，雙方聯手將創新光電模式建置在屏東東港海事高職「陽光球場」，校園整體教學環境與綠能服務達到產學雙贏。

裕電能源除自營電廠外，以綠能服務整合服務為強項的裕電能源，更提供場域地主進行光電融資服務，協助場域業主加速投入再生能源外，整合太陽能光電與電動車充電業務。

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