嘻哈饒舌團體臭屁嬰仔新歌〈暗班車〉和前輩Barry Chen合作，團員第一次聽完成品後都滴下了男兒淚。以出道歌手身分，再回到《大嘻哈時代》參加選秀讓更多歌迷認識「臭屁嬰仔」，團員立勝說：「做這樣的決定完全是因為獎金一百萬，為了一百萬拼勁100%！畢竟100萬除以3，一個人還可以拿33萬多是筆大數目讓人充滿鬥志。」

問及演藝圈工作充滿各式誘惑身邊美女如雲，3人在感情都已經心有所屬，如何給另一半安全感？立勝笑說：「我沒這方面的問題，我是七辣告（馬子狗）每天都會記得坐暗班車乖乖回家。」屁辰說：「做這行我老婆真的比較沒安全感，可能她需要慢慢習慣。」胖虎則回：「安全感三個字與我無關，我就是大方接受、小心處理、大膽決定、安全做事！」完全是嘻哈歌手非常隨性的風格。

談到新歌〈暗班車〉，臭屁嬰仔表示，代表著被生活壓力喘不過氣的孤單、無助和徬徨，MV中來自各地、生活截然不同的4人，原本的友情、愛情和親情，在進入社會之後全然改變，在不同的選擇、生活方式以及接觸環境的不同，日常所有的一切漸漸走向了不想要的樣子。走入社會後，大多人屈服於現實，為了一頓飯從早忙到晚，原始的初心經過時間的磨損，留下的只有燃燒殆盡的鬥志和逐漸具象化的孤單，生活帶來的無奈讓靈魂疲憊不堪，慢慢地只能開始接受事實，重複每一天，然後再重複。如果能搭上寂寞的暗班車，讓自己能稍微喘口氣，暗班車成為每天可以逃離現實生活壓力的一個出口和慰藉。

臭屁嬰仔推出新歌〈暗班車〉。（混血兒娛樂提供）

臭屁嬰仔推出新歌〈暗班車〉。（混血兒娛樂提供）

(中時 )