受國際原油價格持高提振，以及美國首次申請失業救濟金人數下降，並優於預期，美元持續承壓走低，支撐買盤進場回補，大阪和上海天然橡膠同步勁揚。

周一(4/26)截至台北時間11:40止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標10月期貨上漲4.5日圓，報每公斤241.6日圓，交投區225.9-244日圓，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨上漲130元人民幣，報每噸13895元人民幣，較前一交易日收盤漲近1%。(商品行情網)

(時報資訊)