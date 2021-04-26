《商情》油價提振 大阪、上海橡膠續揚 12:002021/04/26 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受國際原油價格持高提振，以及美國首次申請失業救濟金人數下降，並優於預期，美元持續承壓走低，支撐買盤進場回補，大阪和上海天然橡膠同步勁揚。 周一(4/26)截至台北時間11:40止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標10月期貨上漲4.5日圓，報每公斤241.6日圓，交投區225.9-244日圓，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨上漲130元人民幣，報每噸13895元人民幣，較前一交易日收盤漲近1%。(商品行情網) 訊舟 強攻智慧型網路交換器 南非變異株棘手 高端提補打第3劑 (時報資訊) #日圓 #大阪 #提振 #天然橡膠 #期貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 買氣低迷 4月手機銷量恐再下探 04:102021/04/24 財經要聞 《其他電子》致茂Q1營運續揚 法人估Q2仍明朗 13:082021/04/26 財經 砸錢追趕晶片製程技術… 英特爾Q2獲利恐遜預期 04:102021/04/24 財經要聞 《商情》黃金亞洲電子盤反彈 10:532021/04/26 財經 聯博投信董座 翁振國以衝刺短跑心境 面對客戶需求 04:102021/04/26 企業經營 時評》監督政府洗腦 19:212021/04/24 中時社論 抗南非變異株 國產疫苗高端提補打第三劑計畫 15:172021/04/25 生活 一眉哥超嘸fu 湖人大崩盤 04:102021/04/26 運動天地 《國際政治》拜登支持度過半 基建計畫獲普遍贊同 10:202021/04/26 財經 MLB》小塔提斯大壞球照開轟 跑壘時「遮眼」嘲諷包爾 16:252021/04/25 體育 迎春燕 美歐4月PMI強勁擴張 04:102021/04/24 全球財經 財經熱門新聞 長榮漲停 他狂撒千萬大膽做空 損失金額曝光 - 財經 中低價位績優雙強 內外資挺聯電、華邦電 - 財經要聞 - 工商時報 鋼鐵、航運後 下一波噴發股曝光 散戶別脫隊了 - 財經 美超級財報周登場 電子股重返主流 - 財經要聞 - 工商時報 法人青睞 10檔金融補漲股出運 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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