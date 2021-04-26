鴻海(2317)旗下FII工業富聯(601138.SH)今（26）日宣布，定位為智慧製造基地的河南周口新廠，首期廠區已於24日開工啟用，正式啟動穿戴、手機、平板等行動終端及PC產品結構件的研發生產，第二期廠區奠基儀式亦將於28日舉行。

工業富聯表示，河南周口廠占地約16.4萬坪、分為2期開發營運，總投資金額達約人民幣15億元（約新台幣64.6億元）。初估廠區工程全數完成後，河口周口廠年產值估逾人民幣31億元（約新台幣133.5億元）。

工業富聯副總經理熊毅表示，周口巿交通位置適中、且人力資源雄厚，常駐人口近1100萬。為因應市場變化，就人才穩定、發展前景等方面考量，決議選址河南周口作為主要生產基地。廠區引進50餘條高速智慧製造生產線，提供穩定產能服務。

工業富聯主要業務包括通訊及行動網路設備、雲運算、工業互聯網，以高階智慧行動終端及穿戴裝置產品為主。河南周口廠為近期工業富聯協助客戶積極拓展國內外智慧終端設備市場的最新生產基地，亦為集團未來營運成長增添動能。

工業富聯2020年合併營收4317.85億元（人民幣，下同）、年增5.65％，歸屬母公司稅後淨利174.3億元、年減6.32％，每股盈餘（EPS）0.88元。公司決議擬配息0.25元，將於6月8日召開股東常會。

工業富聯董事長李軍旗表示，集團除持續紮根高階精密製造外，亦將新能源車列入重要戰略方向，以高階精密製造技術及燈塔工廠模式，進軍核心關鍵零組件研發生產，並以物聯網和車載系統切入車聯網、開拓新能源車領域。

(時報資訊)