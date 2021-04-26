害腦死無照教練遭聲押！ 柔道館現況曝光當地人這樣說

台中一名7歲黃姓男童，本月到一間私人柔道館上課，21日卻遭67歲何姓教練與就讀小四的學長輪流重摔27次，導致頭部重創昏迷送醫，手術後醫師仍宣告腦死，目前仍在醫院與死神拔河，不過黃童的叔叔在報喜表示，他的臉腫已經消腫很多，腦壓也下降，這孩子很努力撐過來了，每一天都有在進步，黃童叔叔也請大家為黃童集氣、祈福。

男童的叔叔說：「其實4月21日手術後，院方原本告訴我們情況不樂觀，要我們要有心理準備，但帷帷這孩子很堅強，他非常努力撐過來了，從原本的臉部非常水腫、腦壓120幾，到昨天臉部已經消腫很多，腦壓也降到80幾(這年紀孩子正常值是25)」。

黃童叔叔報喜他狀況好轉。（圖／翻攝自臉書）

黃童的叔叔也感謝許多善心網友的私訊打氣、祝福，甚至有好心網友贈送花束、平安符、壓轎金來幫助他們，讓男童的家屬相當感動。此外，黃童的同學、朋友們也都紛紛送上祝福，希望這個暖心的陽光小男孩可以早日康復。

黃童的叔叔還提及，帷帷是一位非常貼心的小暖男，會逗我們開心，他如果去買飲料，一定會記得幫我們大人買一份，帶他去選玩具，也要幫哥哥買，無論做什麼事情都會想到身旁的家人。

黃童的叔叔懇求大家繼續幫帷帷集氣、加油祈福，這段期間也很感謝豐原署立醫院醫療人員們對帷帷的用心照護。

(中時新聞網)