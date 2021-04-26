現代人會自備環保杯買飲料減少垃圾，但一名男子抱怨，他買飲料時店員不願幫忙打開環保杯杯蓋，甚至說不自己打開就不做飲料，最後連杯蓋也沒蓋緊就遞給他，讓男子感受很差，上網PO文公審店員，結果慘遭大批網友砲轟，「自己蓋蓋子很難？」、「基於衛生問題，我覺得自己開關蓋子比較好」。

這名男子昨天在臉書「爆怨2公社」發文，直指買飲料時，店員一直要客人自己開蓋子，做完飲料直接整杯放櫃檯，不幫忙蓋起來，讓他氣炸，問網友這種情況下「只有我感受很不好嗎？」。

然而文一PO出後，網友紛紛留言，「到底自己開蓋跟關蓋是有什麼障礙嗎？這麼玻璃心」、「等等把你蓋子弄壞又要該該叫」、「星X克也會請客人保管杯蓋，你要不要一起爆怨一下」、「我選自己蓋杯蓋，遇過店員沒蓋好杯蓋，灑出來很困擾」、「我也不幫客人蓋，蓋過一個保溫杯結果打不開了賠了800多，從此不幫忙了」、「衛生習慣問題而已」。

一名超商大夜班的員工留言解釋，店員之所以不願意幫忙開、關環保杯杯蓋，有2個原因，第一，是自備環保杯的客人大多有些潔癖，店員一碰到杯蓋就口處就會生氣投訴，第二則是杯子款式太多，店員也不懂怎麼開、關，像他就曾鎖壞客人的杯蓋，還賠錢給對方，很划不來，所以都會請客人自己打開、鎖緊杯蓋，避免糾紛。

(中時新聞網)