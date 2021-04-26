桃醫感染科主任鄭健禹於記者會現場分享過往登革熱疫情通報的過程。（姜霏攝）

近期因降雨量大幅下降，導致全台部分地區線水，不少民眾因怕缺水使用而有儲水的習慣，桃園市衛生局呼籲，民眾蓄水時儲水桶需加蓋存放，避免成為病媒蚊孳生源，去年也因桃園市本土登革熱個案數增至23例，衛生局加強熱點巡查並提升醫護人員通報獎金。

衛生局長王文彥說，去年桃園市登革熱通報數為314例，確診30例，其中23例為本土登革熱個案，本土個案中有12例為衛生單位主動發現、11例由醫療院所通報發現，由此可見通報的重要性極大，也呼籲民眾需遵循「巡、倒、清、刷」4步驟，需定期檢查住家周圍環境，落實環境整頓及容器減量，以預防病媒蚊孳生。

桃醫感染科主任鄭健禹分享過往登革熱疫情通報的過程，他談到，有一病患去年因發高燒而到醫院看診，當時尚未起疹子，新冠肺炎疫情的發燒頻率也並不高，是因為病患家屬告知該病患在竹子園採竹子，才讓鄭健禹多了一個重要的信息，因此他表示，個案的居家環境、活動位置是很重要的關鍵。

衛生局說，局處特別訂定「桃園市醫事人員通報蚊媒傳染病獎勵方案」，桃園市醫事人員只要發現居住或設籍於桃園市的蚊媒傳染病個案並完成通報、快篩及採檢程序，且通報日與發病日相距小於2日，本土病例每例可獲獎勵金1萬元、境外移入病例則每例可獲2000元。

(中時 )