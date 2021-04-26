27歲馬來西亞華人網紅楊寶貝（本名楊虹玲）臉蛋姣好、身材火辣，IG粉絲數高達71萬，同時經商和YouTube頻道，事業成績相當不錯，但她本月中爬5樓公寓窗台欲輕生，所幸被消防隊勸退成功。神隱9天後，她透過IG限時動態首度對外發聲，除了向外界致歉，也說明自己這幾天的狀況。

楊寶貝本月17日一時想不開尋短，家人透過她的IG證實消息：「近期YBB（楊寶貝）因為一些事件，導致情緒不太穩定，造成許多工作上以及相關的信息無法即時回覆，非常抱歉，請大家稍微給我們一點時間處理，在此向廣大網民道歉」。

消失9天後，楊寶貝終於在IG限時動態發文，解釋事情發生後不是在逃避，而是被警察囚禁導致無法對外聯繫，「我穿著囚犯的衣服在冰冷的監獄裡度過，之後被轉去了精神病院，每天吃藥不能做任何負面的事情。」她透露自己現在只想哭、感到十分痛苦，「一切都是我的錯，我願意承擔以及接受法律的制裁，對不起所有我傷害的人，最對不起的是我的媽媽，很對不起你們全部人，我發誓我一定會改過，會重新做人」。

除此之外，楊寶貝也貼出自己銀行遭到舉報、凍結的畫面，解釋自己不是不處理退款，而是銀行帳戶出問題，但輕生當天直接送進監獄，完全沒有時間去解決，「我會盡快處理，請給我時間，對不起」。

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