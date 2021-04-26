蘋果（Apple）在4月20日（美國時間）舉行的Spring Loaded發表會中，正式宣佈新一代iPad Pro等七大新品。蘋果在本次發表會中，開頭CEO Tim Cook就以該公司的碳排政策開頭，再度分享與合作夥伴推出、用以應對氣候變遷的 2 億美元 Restore Fund 基金。不過蘋果最新推出iPad Pro，竟被發現無法相容前一代巧控鍵盤，被外媒質疑可說是跟強調環保的政策相互違背，打臉自己了。

根據蘋果官方說明，全新一代的iPad Pro 12.9吋（第五代），尺寸是280.6 x 214.9 x 6.4 mm，比2020年的第四代款式 280.6 x 214.9 x 5.9 mm 來說，機身厚度增加0.5 mm。這被認為是12.9吋改用Mini-LED螢幕所致。你可能覺得這0.5mm地差距很小，但已經足夠讓它無法相容於先前2020年所推出的巧控鍵盤。

新一代iPad Pro的12.9吋款式，無法相容於2020年推出的巧控鍵盤。（摘自蘋果官網）

根據法國《iGeneration》網站報導，蘋果所推出的第五代iPad Pro 12.9吋款式，無法相容於先前於第四代推出的iPad Pro。他們推測，這是因為巧控鍵盤在闔起來的時候，與iPad Pro完全密合，目的是為了防止iPad Pro可能會從當中滑落。而這可能就是第五代iPad Pro無法與舊款巧控鍵盤相容的原因。也就是說，如果你先前購買了第四代iPad Pro 12.9吋，也同時購買了對應的巧控鍵盤，很抱歉如果你想升級到第五代iPad Pro的話，連巧控鍵盤也得重新買一個。根據蘋果官網資訊，價格是NT$10990。

而根據蘋果官網資訊，全新推出的巧控鍵盤（2021年款式），是可以向下相容於iPad Pro 12.9 吋 (第 5 代)、iPad Pro 12.9 吋 (第 4 代)、iPad Pro 12.9 吋 (第 3 代)。換句話說，蘋果在新一代巧控鍵盤解決了相容性的問題。但是很可惜，如果你早在2020年就入手的當時的12.9吋iPad Pro的巧控鍵盤，將無法相容於第五代iPad Pro 12.9吋款式。

所幸，據了解，第三代iPad Pro 11吋款式（Spring Loaded發表會推出的），因為並沒有採用Mini-LED螢幕，與第二代款式的機身尺寸完全一致。想當然先前所購入的巧控鍵盤，也能持續相容於新款產品。

也就是說巧控鍵盤無法相容於新品的情況，僅發生在2020年款巧控鍵盤無法與2021年的第五代iPad Pro 12.9吋相容的條件下。就此來看，影響的範圍可能不是很大。但以蘋果當前的地位、與他們在設計領域上的領先以及十分強調環保的主要政策下，發生這樣的情況應該還是令人難以接受。

(科技)