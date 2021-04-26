左鄰右舍孩子玩在一塊，對許多父母來說是一件開心又安心的事，可大家住同在一個社區，大樓中庭傳出的小朋友嬉鬧聲卻引發住戶糾紛。日前，臉書社團《爆怨2公社》就有網友下午1時許貼文抱怨，認為大樓中庭本該保持寧靜，孩童喧騰聲讓放假上班族完全無法充分休息，因此忍不住質疑這些小孩的父母親放任不管，「要玩不會去公園玩嗎？」不過貼文一出，被控父母隨即留言駁斥「小孩下午在社區中庭玩到底有什麼問題？」並控訴原PO用半恐嚇方式去警告孩子，讓小朋友心生懼意才是過份，引發網友關注。

根據臉書社團《爆怨2公社》該貼文內容，原PO怒嗆「住在社區裡的住戶們都該死」，遊戲太過吵鬧「不懂尊重他人」，一直玩踢球、玩棒球、走道騎腳踏車，邊玩邊尖叫，不僅有撞到路人疑慮，也搞得其他人放假不能好好休息，還稱自己已經忍耐很久，跟社區管理室反應或直接勸導孩童都不見改善，甚至故意玩得更大聲，遂將責任歸咎於這些孩子父母「一點道德都沒有」。

然而此文一出，遭爆怨的1樓住戶家長隨即在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》內，不甘示弱怒發文回嗆該鄰居，稱自己大概下午1時過後才讓小孩去中庭玩耍，且完全沒收到管理室通知太吵情形，況且「小孩下午在社區中庭玩到底有什麼問題？社區的小孩很習慣下午的時候，一間一間的把小孩都叫出來一起玩。我一歲四個月的小兒子也在裡面跟姐姐一起玩，他們在丟的球也是軟的那種皮球，怎麼有辦法把窗戶丟破？紙糊的嗎？！」

臉書社團《爆怨2公社》有網友下午1時嫌社區小孩太吵，因此嗆「住戶都該死」，跟家長鄰居開戰。（圖／臉書社團《爆怨2公社》）

臉書社團《爆怨2公社》有網友下午1時嫌社區小孩太吵，因此嗆「住戶都該死」，跟家長鄰居開戰。（圖／臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》）

話鋒一轉，該家長認為就算原PO真的被打擾，大可直接登門提醒，萬不該在網路貼文，亂貼社區家長「恐龍」標籤，或以半恐嚇方式警告小孩安靜，造成他們內心陰影，說出「那個阿姨很兇，她出來跟我們說的時候我們都不敢動，回家也不敢講，怕會被罵！」如此怯懦的話。究竟孩子到底能不能在社區中庭遊戲？時間需要規範嗎？這場鄰居紛爭雖引來網友熱議，可公說公有理、婆說婆有理的僵持局面，依舊讓清官難斷。

(中時新聞網)