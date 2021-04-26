高市議員黃紹庭痛批，高雄市長陳其邁「西裝當雨衣」，根本在做秀。（柯宗緯翻攝）

高雄上周末起連日降雨，稍微緩解嚴峻水情。高雄市長陳其邁昨在臉書PO文分享穿西裝淋雨罩，引發熱議。高市議員黃紹庭痛批在作秀，質疑缺水危機就此解決了嗎？陳其邁今（26）日澄清，昨天剛好去美濃證婚，餐廳旁邊就是稻田，也希望大雨一直下，解決旱象。

陳其邁指出，高屏溪水源最主要是從荖濃溪、隘寮溪、旗山溪這3條主要河川匯集，感謝老天賜水，逕流量原本從3.8cms，昨天已增加到4.8cms，原來每天取水10萬噸，現在增加到15萬噸。

他表示，市府鑿井方面，將鑿井30口，昨晚第1口井已出水，每1口井有0.3萬噸水，總計有9萬噸供水；若不估算下雨量的話，自己新開發出來的水源，大概就有46萬噸。

陳其邁表示，這幾天川流量有增加，再加上梅雨過來，在中南部的水氣增加的話，預估也會大幅度增加水庫進水，但要完全解除旱象，還是必須等到7、8月颱風季節來。

昨陳其邁在臉書分享下雨及鑿井喜訊，其中他穿著西裝照淋雨，背景是稻田，引發討論。國民黨高市議員黃紹庭質疑，過去韓國瑜當市長下雨天參加愛河活動不撐傘遭綠營政客嘲諷，如今「邁哥的溼身秀」卻被綠營集體吹捧，這種「噓韓問暖」式的雙重標準，令人噁心至極。

黃紹庭提出質疑，高雄人自4月初開始被迫飲用來自東港溪的養豬廢水。現在好不容易老天終於下雨了，但第一時間不見高市府立即宣布停止飲用養豬廢水及面對水情問題競競業業的謙卑態度，既然雨水來了，請邁邁市長不要再讓高雄人喝養豬廢水了吧！

對此，陳其邁今早參加青年局活動前受訪回應，陳其邁解釋，昨天剛好去美濃餐廳證婚，所以穿西裝，準備搭車時下雨，看到下雨大家都很開心，也希望大雨大雨一直下，都要下到集水區，來解決旱象。

(中時 )