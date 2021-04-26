為持續求新求變，讓民眾有更多機會接觸消防相關防火防災訊息，25日上午桃園市政府消防局第三大隊蘆竹分隊與轄內桃園市夢想家蘆竹親子藝術文化協會在兒童藝術村聯合辦理消防安全宣導暨母親節表揚活動。

本次參與社區民眾約300人次，結合蘆竹分隊義消人員、蘆竹分隊防火宣導隊、蘆竹救護義消成員等共同攜手合作，安排適當防災宣導項目包括，「住宅用火災警報器作動模擬實驗」、「滅火器操作」、「CPR教學」、「防溺救生宣導」、「煙霧體驗室」等，體驗過程中亦特別提醒「小火快逃、濃煙關門」的重要防火防災觀念。

另活動過程中蘆竹分隊防火宣導隊副分隊長李春圓的小孩快閃現身活動現場力挺並發表感言，讓作為母親的副分隊長李春圓相當感動，更讓活動現場增添溫馨氛圍。另為提高民眾汲取新知的興趣，現場發放居家防火安全手冊等宣導文宣，並搭配有獎徵答方式講解，讓整個會場至結束都充滿著熱絡學習精神與熱鬧氣氛。

蘆竹消防分隊長余順明表示，藉由辦理各式宣導活動，用寓教於樂的方式，讓民眾將防災觀念潛移默化，建立起正確防火觀念，在災時才能臨危不亂作出正確應變。

桃園市政府消防局第三大隊大隊長殷明坤表示，希望民眾藉由本次宣導活動，能更重視自身居家環境。呼籲民眾家中應裝設「住宅用火災警報器」，以提早發現火災，爭取更多應變時間，降低人命傷亡。

(中時 )